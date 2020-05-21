21 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Liverpool'un yıldızına kanca! Terim'in aklı hep onda...

Galatasaray üç yıl üst üste şampiyonluğunu ilan ederse, İsviçreli yıldız için girişimlere başlanacak. Shaqiri, Liverpool'da az şans bulduğu için ayrılmaya sıcak... Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslediği takdirde yapacağı teklifi belirledi.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 06:35
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Liverpool'un yıldızına kanca! Terim'in aklı hep onda...

Süper Lig'de üst üste 2 yıl şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, gelecek sezon bu kulvara uygun bir kadro kurmayı da hedefliyor.

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Liverpool'un yıldızına kanca! Terim'in aklı hep onda...

Avrupa'da son iki yıldır hayal ettiği tablonun uzağında kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu sezon şampiyonluk elde edilirse yönetimden Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri'yi isteyeceği kaydedildi.

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Liverpool'un yıldızına kanca! Terim'in aklı hep onda...

Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcunun ikna edilmesi için de Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak.

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Liverpool'un yıldızına kanca! Terim'in aklı hep onda...

28 yaşındaki hücum oyuncusunun Kosova'dan dolayı Türk kültürüne yakın olduğu için ikna edilebileceği de konuşuluyor.

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Liverpool'un yıldızına kanca! Terim'in aklı hep onda...

İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Shaqiri, kulübünde fazla forma şansı bulamıyor. Bu sezon sadece 10 maça çıkabilen ve bu nedenle kulüpten ayrılma fikrine sıcak bakan yıldız futbolcu sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirecek.

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