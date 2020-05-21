21 Mayıs 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray da istiyordu...

Corona virüsü salgını nedeniyle yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamak için kıyasıya bir mücadeleye giren iki ezeli rakip, Norveçli oyuncunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:26
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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray da istiyordu...

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili Mauricio Isla'nın yerine koyacağı oyuncuyu Yunanistan'da buldu.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray da istiyordu...

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile ilgilenirken sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da devrede.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray da istiyordu...

ÜÇ YILLIK İMZA

Elabdelloui, kulübüyle ile birtakım temaslarda bulundu ancak istediği kontratı bulamadı. Bu nedenle takımdan ayrılması yüksek ihtimal.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray da istiyordu...

Oyuncuyu Fenerbahçe'ye öneren temsilcileri, 3 yıllık maliyetin imza parası dahil 5 milyon Euro olduğunu ifade etti.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray da istiyordu...

Sarı- lacivertliler, transfere olumlu bakarken, nihai görüşmeler için sezon sonunu bekleme kararı aldı.

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