Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray da istiyordu...

Corona virüsü salgını nedeniyle yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamak için kıyasıya bir mücadeleye giren iki ezeli rakip, Norveçli oyuncunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...