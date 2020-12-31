31 Aralık 2020, Perşembe

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Galatasaray'ın başarısının sırrı! İşte o rakamlar...

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturmayı başaran Galatasaray'ın başarısının sırrı ortaya çıktı. İşte sarı kırmızılıların bu çıkışında dikkat çeken o rakamlar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:31
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Galatasaray'ın başarısının sırrı! İşte o rakamlar...

Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen ligin zirvesine çıkan Galatasaray'da başarının sırrı 'Florya Ruhu' oldu.

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Galatasaray'ın başarısının sırrı! İşte o rakamlar...

Geçen sezon sürekli sahaya 11 yabancıyla çıkan Cimbom yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

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Galatasaray'ın başarısının sırrı! İşte o rakamlar...

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takımda bu sezon, kaptan Arda Turan'ın liderliğinde yerlilerin dümene geçmesi işleri değiştirdi.

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Galatasaray'ın başarısının sırrı! İşte o rakamlar...

Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, OğulcanÇağlayan, Okan Kocuk, Ömer Bayram ve Fatih Öztürk takıma önemli katkı verdi.

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Galatasaray'ın başarısının sırrı! İşte o rakamlar...

Yerli futbolcular geçen sezon gollerin yüzde 25'ini atarken, bu sezon yüzde 36'sını kaydetti.

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