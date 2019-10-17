17 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Lionel Messi'den olay Radamel Falcao sözleri!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü 6. kez kazandı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:36
  • 1
  • 15
Lionel Messi'den olay Radamel Falcao sözleri!

Fanatik'e konuşan Lionel Messi'nin açıklamaları şu şekilde:

FIFA tarafından 2019'da yılın en iyi oyuncusu seçildin. Çocukların bu ödül için sana ne söylediler?

Elbette çok mutlu oldular. Gala biraz uzun sürdü ve çok yorulmuşlardı. Her zaman benimle gurur duyduklarını ifade ettiler. Ödül kazandığım zaman benimle birlikte sahneye çıktıkları için de ayrı bir mutlu oluyorlar. Çünkü böyle anlar her futbolcu için unutulmaz.

  • 2
  • 15
Lionel Messi'den olay Radamel Falcao sözleri!

Geçmişine baktığında şu an neler düşünüyorsun?

Profesyonel hayatta çok fazla durup, geçmişi düşünme şansınız yok. Genellikle günlük yaşıyorsunuz ve neler başardığınızdan çok, neler başarabileceğinize odaklanıyorsunuz. Futbolda ne yazık ki sevinmek için fazla zamanınız olmuyor. Çünkü her 3 gün sonra karşınızda yeni bir meydan okuma ve yeni hedefler oluyor. Elbette bir gün futbolu bıraktığımda, başardıklarımı hatırlamaya çalışacağım ve bununla gurur duyacağım.

  • 3
  • 15
Lionel Messi'den olay Radamel Falcao sözleri!

Özellikle çocukların Mateo ve Thiago, diğer futbolcular için ne düşünüyor?

Hemen hemen tüm futbolcuları tanıyorlar. Futbola ayrı bir sevgileri var. Birçok takımın maçını televizyondan izliyorlar. Futbol kartları var ve oradan hepsinin isimlerini de biliyorlar. Biraz utangaçlar ama futbol söz konusu olduğunda gerçekten buna karşı ayrı bir tutkuları var.

  • 4
  • 15
Lionel Messi'den olay Radamel Falcao sözleri!

Çocukların hakkında neler söylersin?

Mateo, kesinlikle özel bir çocuk. Her zaman yeni şeyler yapmaya çalışıyor. Açıkçası üç çocuğum da benim için çok özel. Hepsinin kendine has bir kişiliği var. Üçü de farklı karakterlere sahip. Eğer Mateo hakkında çok konuşursam, bu kez diğer ikisi üzerime gelebilir! Thiago 7 yaşına geldi ve çok olgun bir çocuk. Ciro, Mateo gibi, belki de biraz da kötü (Gülerek). Zamanla göreceğiz.

  • 5
  • 15
Lionel Messi'den olay Radamel Falcao sözleri!

Evde boş zamanlarında neler yapmaktan hoşlanıyorsun?

Evdeyken üç çocuğunuz olduğunda çok fazla boş zamanınız olmuyor. Açıkçası hep birlikte zamanın tadınıçıkarmaya çalışıyoruz. Çocuklarla birlikte televizyonizliyoruz ya da birlikte oyun oynuyoruz. Genelde zamanımızın çoğu evde geçiyor ve bundan da son derece mutlu oluyoruz.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör