17 Ekim 2019, Perşembe
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Lionel Messi'den olay Radamel Falcao sözleri!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü 6. kez kazandı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:36
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