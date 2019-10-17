Lionel Messi'den olay Radamel Falcao sözleri!

Çocukların hakkında neler söylersin?

Mateo, kesinlikle özel bir çocuk. Her zaman yeni şeyler yapmaya çalışıyor. Açıkçası üç çocuğum da benim için çok özel. Hepsinin kendine has bir kişiliği var. Üçü de farklı karakterlere sahip. Eğer Mateo hakkında çok konuşursam, bu kez diğer ikisi üzerime gelebilir! Thiago 7 yaşına geldi ve çok olgun bir çocuk. Ciro, Mateo gibi, belki de biraz da kötü (Gülerek). Zamanla göreceğiz.