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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Oynayamamasının sebebi...
Yaz transfer döneminde transferi için uzun uğraşlar verilen ve transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan kadroya dahil edilen Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performans nedeniyle eleştirilen ve sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Kolombiyalı yıldızın oynayamama sebebi ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:59
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