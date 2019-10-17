17 Ekim 2019, Perşembe

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Oynayamamasının sebebi...

Yaz transfer döneminde transferi için uzun uğraşlar verilen ve transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan kadroya dahil edilen Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performans nedeniyle eleştirilen ve sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Kolombiyalı yıldızın oynayamama sebebi ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:59
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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Oynayamamasının sebebi...

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinin uzaması, "Sakat değil. Parasını alamadı" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Oynayamamasının sebebi...

Galatasaray'da Falcao 1 Ekim'de oynanan PSG maçı sonrası takımla idmanlara çıkmadı. Sarı-Kırmızılı kulüp, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Falcao'nun Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmediğini açıklanmıştı.

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Oynayamamasının sebebi...

Bu süreçten sonra Sarı-Kırmızılı kulüp 33 yaşındaki golcünün sağlık durumu ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Oynayamamasının sebebi...

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan günlük idman haberlerinin içinde 'Falcao'nun tedavisine devam edildi' cümlesi yer aldı. 11 Ekim de ise başarılı golcünün sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Oynayamamasının sebebi...

SAKAT DEĞiL, PARASINI ALMADI iDDiASI
Bu konu ile ilgili Kolombiyalı basını Falcao'nun sakat olmadığını iddia etmişti. Sarı-Kırmızılı kulislerde ise konuşulan iddialar Kolombiya golcünün yıllık ücretinin ilk taksitini almadığı yönünde...

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