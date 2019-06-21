21 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Transfer konusunda kriterlerini belirleyen sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan oyunculara taviz vermeyecek. Galatasaray'da bu doğrultuda Fenerbahçe'den ayrılan ve sağlık kontrollerinden geçirilen Şener Özbayraklı için flaş bir karar alındı.

Giriş Tarihi: 21.06.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 10:23
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Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor...

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Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Sarı-kırmızılılar Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Aslan, iki yıldıza imza attırmak için Babel'in Türkiye'ye gelmesi ve Şener'in askerliğini bitirmesini bekliyordu.

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Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Galatasaray, "imza parası"na yeni bir kriter getirdi.

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Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!

Sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan futbolculara alacakları yıllık ücret dışında verilen ekstra bedel konusunda sarı-kırmızılılar son derece seçici olacak.

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