23 Haziran 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray forvetini buldu! Rakip Liverpool…
Galatasaray, önümüzdeki sezon için forvet arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan, ikinci yarısında ise Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ile aldığı Mbaye Diagne'den beklediği verimi alamayan Aslan, bu sefer işi sıkı tutuyor.
Giriş Tarihi: 23.06.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 18:33
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"