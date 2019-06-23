Galatasaray forvetini buldu! Rakip Liverpool…

Galatasaray, önümüzdeki sezon için forvet arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan, ikinci yarısında ise Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ile aldığı Mbaye Diagne'den beklediği verimi alamayan Aslan, bu sefer işi sıkı tutuyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 18:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





