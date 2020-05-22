22 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor! İşte antrenmandan kareler

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için saha çalışmalarına başlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İşte sarı-kırmızılıların idmanından kareler...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 14:57
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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor! İşte antrenmandan kareler

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor! İşte antrenmandan kareler

Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarını dün yaptığı çift idmanla yeniden tamamlamıştı.

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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor! İşte antrenmandan kareler

Hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde durulmuştu.

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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor! İşte antrenmandan kareler

Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlanmıştı.

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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor! İşte antrenmandan kareler

Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirilirken, antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlanmıştı.

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