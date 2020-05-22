22 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte kasaya girecek o rakam...

Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan Alex Telles performansıyla devlerin ilgisini çekiyor. Paris-Saint Germain'in Brezilyalı yıldız için planladığı teklif ortaya çıkarken Galatasaray'ın kasasına girecek rakam belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 19:00
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Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte kasaya girecek o rakam...

Paris Saint-Germain, transferdeki önceliğini Porto'dan Alex Telles olarak belirledi.

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Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte kasaya girecek o rakam...

Le10Sport ve A Bola'da yer alan haberlere göre; PSG ile Porto arasındaki görüşmeler son hız devam ediyor.

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Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte kasaya girecek o rakam...

PSG, son olarak Porto'ya 20 milyon euro önerdi. Acil nakit ihtiyacı olan Porto ise 30 milyon euro talep etti.

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Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte kasaya girecek o rakam...

İki takım arasındaki görüşmeler sürerken, Porto tarafının fiyat artırmak için sol bek arayışları olan Chelsea ve Barcelona'yı da transfer yarışına dahil etmeye çalıştığı bilgisi verildi.

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Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte kasaya girecek o rakam...

Ocak 2014 ile Ağustos 2015 arası Galatasaray forması giyen Alex Telles, 2016 yazında 6.5 milyon euro bonservis ve %10 satış karı ile Porto'ya transfer oldu.

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