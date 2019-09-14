14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İlk maçlarında gol atan Galatasaraylı yıldızlar

Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni golcüsü Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Böylece Tecrübeli golcü Galatasaray formasıyla ilk lig maçında gol atan yıldızlar arasına ismini yazdırdı. işte Galatasaray'da ilk lig maçında gol atan yıldızlar...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 10:05
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İlk lig maçlarında gol atan Galatasaraylı yıldızlar

Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

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İlk lig maçlarında gol atan Galatasaraylı yıldızlar

Yeni transfer Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle maçı kazanan sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırdı.

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İlk lig maçlarında gol atan Galatasaraylı yıldızlar

Çıktığı ilk maçında golle tanışan Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçında skora katkı yapan isimler kervanına katıldı.

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İlk lig maçlarında gol atan Galatasaraylı yıldızlar

İşte Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçında gol atan yıldızlar;

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İlk lig maçlarında gol atan Galatasaraylı yıldızlar

Hagi

Vanspor - Galatasaray (2 gol)

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