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İlk maçlarında gol atan Galatasaraylı yıldızlar
Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni golcüsü Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Böylece Tecrübeli golcü Galatasaray formasıyla ilk lig maçında gol atan yıldızlar arasına ismini yazdırdı. işte Galatasaray'da ilk lig maçında gol atan yıldızlar...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 10:05
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