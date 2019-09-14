İlk maçlarında gol atan Galatasaraylı yıldızlar

Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni golcüsü Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Böylece Tecrübeli golcü Galatasaray formasıyla ilk lig maçında gol atan yıldızlar arasına ismini yazdırdı. işte Galatasaray'da ilk lig maçında gol atan yıldızlar...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





