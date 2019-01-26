26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Lazio'dan Galatasaray'a Caicedo cevabı!

Forvet takviyesi için listesindeki 10 yıldızla görüşmeleini sürdüren Galatasaray'a Lazio'dan Felipe Caicedo için cevap geldi.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 12:24
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Laziodan Galatasaraya Caicedo cevabı!

Galatasaray devre arasında yapmayı planladığı golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Laziodan Galatasaraya Caicedo cevabı!

Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "10 isimle görüşüyoruz" açıklaması sonrası Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo'nun da bu listede yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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Laziodan Galatasaraya Caicedo cevabı!

Serie A devi Lazio, Galatasaray'a Felipe Caicedo için cevap verdi.

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Laziodan Galatasaraya Caicedo cevabı!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Caicedo için 3 milyon euro teklif eden Galatasaray'ın bu girişimine olumsuz yanıt verdi.

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Laziodan Galatasaraya Caicedo cevabı!

Sarı kırmızılı ekibin teklifini değerlendiren Lazio'nun değerlendirme sonrası Galatasaray'a "Ara transfer döneminin bitmesine 7 gün kala teklif yapmış olmanız işleri karmaşık hale getiriyor.

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