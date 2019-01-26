26 Ocak 2019, Cumartesi
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Diagne'den arka arkaya Galatasaray paylaşımları!
Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta attığı 20 golle fırtına gibi esen Mbaye Diagne'den Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldıran bir paylaşım daha geldi. Kısa süre önce yaptığı ve sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran paylaşımını kaldıran Diagne ikinci paylaşımıyla kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 26.01.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 14:00
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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
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