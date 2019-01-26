26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Diagne'den arka arkaya Galatasaray paylaşımları!

Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta attığı 20 golle fırtına gibi esen Mbaye Diagne'den Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldıran bir paylaşım daha geldi. Kısa süre önce yaptığı ve sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran paylaşımını kaldıran Diagne ikinci paylaşımıyla kafaları karıştırdı!

Giriş Tarihi: 26.01.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 14:00
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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Forvet transferi için Alan Carvalho, Pato, Luiz Adriano, Benjamin Tetteh ve Khouma Babacar gibi isimlerle görüşme halinde olan sarı kırmızılı ekip taraftarlarına müjdeyi verebilmek için durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Hal böyle olunca, Cimbom'un transfer gündemindeki isimlerle ilgili sürekli olarak bir iddia ortaya atılıyor. Ancak bu kez yaşanan gelişme birinci ağızdan!

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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Son bir aydır transferde adı en sık geçen isimlerden olan Kasımpaşa'nın gol makinesi Diagne, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Instagram'da kişisel hesabından paylaşımda bulunan Senegalli santrafor, "Galatasaray Diagne ile prensipte anlaştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber görselini paylaştı.

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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...
Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Görseldeki emoji dikkat çekerken Diagne'nin bu paylaşımla vermek istediği mesaj büyük merak uyandırdı.

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