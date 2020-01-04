Lampard'dan Galatasaray'a büyük kıyak!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ocak ayı transfer dönemi için düğmeye bastı. FIFA İngiliz devi Chelsea'ye transfer yasağı vermiş, CAS bu cezayı kaldırmıştı. Bu kapsamda transfer listesini belirleyen teknik direktör Frank Lampard, defans hattına sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte Lampard'ın listesindeki o yıldız ve transferdeki Galatasaray ayrıntısı...