04 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Lampard'dan Galatasaray'a büyük kıyak!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ocak ayı transfer dönemi için düğmeye bastı. FIFA İngiliz devi Chelsea'ye transfer yasağı vermiş, CAS bu cezayı kaldırmıştı. Bu kapsamda transfer listesini belirleyen teknik direktör Frank Lampard, defans hattına sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte Lampard'ın listesindeki o yıldız ve transferdeki Galatasaray ayrıntısı...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 16:59
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Lampard'dan Galatasaray'a büyük kıyak!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, CAS tarafından transfer yasağının kaldırılması kararının ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

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Lampard'dan Galatasaray'a büyük kıyak!

Teknik direktör Frank Lampard'ın önderliğinde ligde şu ana kadar topladığı 36 puanla 4. sırada yer alan Maviler, lider Liverpool'un ise 22 puan gerisine düştü.

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Lampard'dan Galatasaray'a büyük kıyak!

Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan İngiliz ekibinin öncelikli hedefi bir sol bek transferi. İşte Portekiz ile İngiliz basınında yer alan ve Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren o haber...

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Lampard'dan Galatasaray'a büyük kıyak!

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre devre arası transfer döneminde kadrosunu bir sol bek oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Chelsea, Porto forması giyen Alex Telles'i istiyor.

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Lampard'dan Galatasaray'a büyük kıyak!

Menajer Lampard'ın listesinde yer alan Brezilyalı futbolcunun Chelsea'ye transferinin gerçekleşmesini en çok isteyen kulüp ise Galatasaray.

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