04 Ocak 2020, Cumartesi

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İşte Cimbom'un yeni kadrosu! Transferler yükleniyor...

2019-2020 sezonuna istediği gibi başlangıç yapamayan ve Avrupa'ya erken havlu atan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret ederek büyük bir değişim olacağının sinyalini vermişti. Sarı-kırmızılılarda beklenen tarih geldi de çattı! Şampiyonluk yolunda lider Demir Grup Sivasspor ile arasında 10 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon gibi farkı kapatıp lig yarışında mutlu sona ulaşır mı bilinmez ama yeni bir kadroya sahip olacağı aşikar! Transferin ilk gününden Onyekuru ve Saracchi'yi açıklayan Cimbom, takviyeler yapmaya devam ederken kabuğundan tamamen arınacağa benziyor... İşte Aslan'ın 2020'deki muhtemel kadrosu...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 16:20
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İşte Cimbom'un yeni kadrosu! Transferler yükleniyor...

Sezona yaptığı sükseli transferler sonrası büyük umutlarla başlayan Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde istenen seviyeye ulaşamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim de yaptığı açıklamalarla takımda radikal değişimlerin olacağının sinyallerini vermişti. Nitekim öyle de oldu.

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İşte Cimbom'un yeni kadrosu! Transferler yükleniyor...

Sarı-kırmızılı takımda henüz gönderilecek isimler resmen açıklanmasa da, Terim'in raporu netleşti. İşte gelen, gelecek ve gidecek futbolculardan sonra oluşacak 2020 model Aslan...

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İşte Cimbom'un yeni kadrosu! Transferler yükleniyor...

SAVUNMA BAŞTAN BAŞA DEĞİŞİYOR

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Brezilyalı sağ bek Mariano ile Japon sol bek Nagatomo'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna mukabil sarı-kırmızılılarda, sezon başında adı TFF'ye bildirilmeyen Martin Linnes dönüş yapacak.

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İşte Cimbom'un yeni kadrosu! Transferler yükleniyor...

Cimbom'da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isim sezon içinde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi oldu. Roma'dan kiralık olarak transfer edilen ve Dünya Kupası şampiyonu apoleti bulunan Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesinin feshedilmesi için İtalyan ekibiyle temaslar sürüyor.

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İşte Cimbom'un yeni kadrosu! Transferler yükleniyor...

Galatasaray, Nagatomo'nun yerine düşündüğü sol beki ise KAP'a bildirdi. İtalyan ekibi Bologna'ya göndermek için temaslarda bulunduğu Japon futbolcunun yerine, Leipzig forması giyen Uruguaylı savunmacı Marcelo Saracchi'yi kiralamak için resmi olarak girişimlerine başladı.

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