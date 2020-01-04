İşte Cimbom'un yeni kadrosu! Transferler yükleniyor...

2019-2020 sezonuna istediği gibi başlangıç yapamayan ve Avrupa'ya erken havlu atan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret ederek büyük bir değişim olacağının sinyalini vermişti. Sarı-kırmızılılarda beklenen tarih geldi de çattı! Şampiyonluk yolunda lider Demir Grup Sivasspor ile arasında 10 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon gibi farkı kapatıp lig yarışında mutlu sona ulaşır mı bilinmez ama yeni bir kadroya sahip olacağı aşikar! Transferin ilk gününden Onyekuru ve Saracchi'yi açıklayan Cimbom, takviyeler yapmaya devam ederken kabuğundan tamamen arınacağa benziyor... İşte Aslan'ın 2020'deki muhtemel kadrosu...