04 Ocak 2020, Cumartesi
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Aslan transferde bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a...
Galatasaray'da son dakika trasnfer gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferini KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Defans hattıyla ilgili bir çok yıldız ismin adı transferde geçerken, Aslan'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte transfere dair tüm gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Giriş Tarihi: 04.01.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 19:26
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