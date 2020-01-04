04 Ocak 2020, Cumartesi

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Aslan transferde bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray'da son dakika trasnfer gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferini KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Defans hattıyla ilgili bir çok yıldız ismin adı transferde geçerken, Aslan'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte transfere dair tüm gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 04.01.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 19:26
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Aslan transferde bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a...

Süper Lig'e bomba transferlerle başlayan Galatasaray, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuca ulaşamadı. Devler Ligi'nde grubunu sonuncu bitiren sarı-kırmızılılar Avrupa macerasını erken sonlandırmıştı.

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Aslan transferde bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a...

Cimbom Süper Lig'de de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Sezonun ilk yarısında hem savunmada hem de forvette sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ocak transfer sezonunu işaret ediyordu.

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Aslan transferde bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray'da tüm planlar gelecek oyunculara göre yapılırken takımdan gidecek isimler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

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Aslan transferde bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a...

NAGATOMO VEDA ETTİ

Galatasaray'da Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor 11'inde yer alan Japon futbolcu gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek isimler arasında yer aldı.

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Aslan transferde bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a...

Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Japoın futbolcunun İtalya ekiplerinden Bologna ile görüştüğü iddia edildi.

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