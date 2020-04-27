27 Nisan 2020, Pazartesi

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Kwadwo Asamoah'ın transferinde dev rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglere verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu yapılandırmaya başlayan takımlar, transfer için gündemlerine birçok ismi almış bulunmakta... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, sarı-lacivertliler bu transfer için Kwadwo Asamoah'ı gündemine almıştı. Deneyimli sol bek için Galatasaray da devreye girerken, iki takımı da üzecek bir haber geldi. İngiltere Premier Lig ekibi de 31 yaşındaki oyuncuyu istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 17:28
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Kwadwo Asamoah'ın transferinde dev rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren ekipler önümüzdeki sezon için kolları şimdiden sıvadı.

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Kwadwo Asamoah'ın transferinde dev rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Özellikle 4 büyük kulüplerden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı transferde ön plana çıkıyor...

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Kwadwo Asamoah'ın transferinde dev rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Sarı-lacivertliler bu sezon beklentilerin altında kalmasının yanı sıra teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayırarak, futbolcu transferinin yanında teknik direktör için de arayış içerisine girmişti.

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Kwadwo Asamoah'ın transferinde dev rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Bu yönde Fenerbahçe ile birçok isim anılırken, sarı-kırmızılılar da durum biraz daha farklı...

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Kwadwo Asamoah'ın transferinde dev rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Özellikle sezonun ikinci yarısında topladığı puanlarla yükselişe geçen Galatasaray, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alıyordu.

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