27 Nisan 2020, Pazartesi
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Kwadwo Asamoah'ın transferinde dev rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglere verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu yapılandırmaya başlayan takımlar, transfer için gündemlerine birçok ismi almış bulunmakta... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, sarı-lacivertliler bu transfer için Kwadwo Asamoah'ı gündemine almıştı. Deneyimli sol bek için Galatasaray da devreye girerken, iki takımı da üzecek bir haber geldi. İngiltere Premier Lig ekibi de 31 yaşındaki oyuncuyu istiyor. İşte detaylar...
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