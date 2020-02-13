13 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Kupa maçında gerilim! “Muhattabım değilsin”

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken iki kulübenin kenar yönetimi arasındaki gerilim de bir hayli arttı. Müsabakanın devre arasında Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut arasında tansiyon yükseldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 10:59
  • 1
  • 14
Kupa maçında gerilim! “Muhattabım değilsin”

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı nefes kesen bir tura sahne oldu. Galatasaray ve Alanyaspor, Türkiye'nin kupasında kozlarını paylaştı.

  • 2
  • 14
Kupa maçında gerilim! “Muhattabım değilsin”

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, tartışmalı geçen müsabakadan 1 puan çıkartmış ve ligde 4. sıraya adını yazdırmıştı.

  • 3
  • 14
Kupa maçında gerilim! “Muhattabım değilsin”

Oldukça istikrarlı bir form grafiği sergileyen Alanyaspor, Erol bulut yönetiminde yükselişine devam ederken, bu kez rakip Galatasaray oldu.

  • 4
  • 14
Kupa maçında gerilim! “Muhattabım değilsin”

Akdeniz temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'a karşı 2-0'lık galibiyet almış ve rövanş mücadelesini beklemeye başlamıştı.

  • 5
  • 14
Kupa maçında gerilim! “Muhattabım değilsin”

Alanyaspor, zorlu TT Arena deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da, ilk maçta alınan skorun avantajıyla beraber adını bir üst tura yazdırmasını bildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör