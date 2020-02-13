13 Şubat 2020, Perşembe
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Kupa maçında gerilim! “Muhattabım değilsin”
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken iki kulübenin kenar yönetimi arasındaki gerilim de bir hayli arttı. Müsabakanın devre arasında Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut arasında tansiyon yükseldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.02.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 10:59
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