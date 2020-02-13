13 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 15:09
  • 1
  • 6
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile dün oynanan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

  • 2
  • 6
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımıyla 11'e 11 maç oynadığı aktarıldı.

  • 3
  • 6
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao'nun takımla çalıştığı, Marcelo Saracchi'nin ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.

  • 4
  • 6
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  • 5
  • 6
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör