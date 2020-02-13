13 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak şampiyonluk mücadelesinde iddiasını artırarak devam ettiren Galatasaray, savunmada sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar geride kalan 21 haftalık süreçte yediği 17 golle sadece Süper Lig'in değil Avrupa liglerinin de en az gol yiyen takımları arasında yer aldı. Galatasaray Avrupa'nın bir çok dev kulübünü de geride bıraktı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 10:30
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Galatasaray Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Galatasaray geride kalan 21 haftalık sürete kalesinde 17 gol gördü. Sarı kırmızılılar hem savunmada, hem de kalede Fernando Muslera'nın etkili performansıyla birlikte Avrupa'da da en az gol yiyen takımlar arasında yer aldı. Maç başına 0.80 gol yeme oranı bulunan sarı kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar arasında en az gol yiyen 6. takım oldu.

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Galatasaray Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

REAL MADRID VE LIVERPOOL ZİRVEDE

Avrupa liglerinde maç başına en az gol yiyen takımlar Real Madrid ile Liverpool olurken, Atletico Madrid, PSG ve Reims de sarı kırmızılıların önünde yer aldı.

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Galatasaray Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Real Madrid: 23 maç 14 gol - 0.60

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Galatasaray Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Liverpool: 25 maç 15 gol - 0.60

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Galatasaray Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Atletico Madrid: 23 maç 15 gol - 0.65

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