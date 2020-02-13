Galatasaray Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak şampiyonluk mücadelesinde iddiasını artırarak devam ettiren Galatasaray, savunmada sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar geride kalan 21 haftalık süreçte yediği 17 golle sadece Süper Lig'in değil Avrupa liglerinin de en az gol yiyen takımları arasında yer aldı. Galatasaray Avrupa'nın bir çok dev kulübünü de geride bıraktı. İşte o liste...