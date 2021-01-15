15 Ocak 2021, Cuma

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ABD'den Galatasaraylı Radamel Falcao için resmi açıklama geldi! Transfer...

2019 yazında büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda sakatlıklardan kurtulamamış ve beklenilen performansı da gösterememişti. Kolombiyalı golcünün devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edilirken, yeni adresinin ABD olabileceği belirtilmişti. Portland Timbers'tan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.01.2021 23:26
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ABD'den Galatasaraylı Radamel Falcao için resmi açıklama geldi! Transfer...

Takımdan ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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ABD'den Galatasaraylı Radamel Falcao için resmi açıklama geldi! Transfer...

Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran deneyimli santrfor, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen katkıyı gösteremedi.

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ABD'den Galatasaraylı Radamel Falcao için resmi açıklama geldi! Transfer...

Yüksek maliyeti nedeniyle sarı-kırmızılı takımın yolları ayırmak istediği Kolombiyalı golcünün yeni adresinin MLS Ligi olacağı iddia edilmişti.

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ABD'den Galatasaraylı Radamel Falcao için resmi açıklama geldi! Transfer...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum', o zaman ayrılabilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi ama istemiyor." diye konuşmuştu.

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ABD'den Galatasaraylı Radamel Falcao için resmi açıklama geldi! Transfer...

PORTLAND TIMBERS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
ABD MLS takımlarından Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson, Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

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