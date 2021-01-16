16 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifresini verdi! Takıma 5 tüyo

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbinin şifrelerini verdi. Deneyimli teknik adam, takıma siyah-beyazlılarla ilgili 5 tüyo verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.01.2021 01:25 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 06:07
ABONE OL
  • 1
  • 10
Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifresini verdi! takıma 5 tüyo

Ligin kaderini etkileyecek maçlardan biri olan yarınki Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı takım iyice teyakkuza geçti. Bütün hafta boyunca siyah-beyazlıları inceleyen teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş'ın zayıf yönlerini oyuncularına anlattığı bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifresini verdi! takıma 5 tüyo

Genel analizini 5 madde üzerinden sıralayan usta hocanın Aboubakar ve Larin'e dikkat edilmesi uyarısının ardından yapılması gerekenleri anlattığı öğrenildi. İşte Terim'in derbi tüyoları:

  • 3
  • 10
Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifresini verdi! takıma 5 tüyo

DÖNEN TOPLARA DİKKAT!
Ofsayt taktikleri zayıf. Zaten zayıf olan ofsayt taktikleri bir de Welinton'un cezası nedeniye iyice sıkıntı yaşayacak. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz.

  • 4
  • 10
Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifresini verdi! takıma 5 tüyo

Bireysel hata yapmaya uygun bir takım. Stoperlerinden başlayarak her mevkideki oyuncu topla oynamayı sevdiği için hata yapmaya çok müsait. Rahat top yapmalarını engellemliyiz. Kafalarını kaldırmamalılar.

  • 5
  • 10
Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifresini verdi! takıma 5 tüyo

Tehlikeli noktalarda faul yapıyorlar. Özellikle forvet oyuncuları sizi savunduğu zaman üstlerine gidin. Faul alın. Çünkü defans yaparken nerede olduklarına bakmaksızın faul yapabiliyorlar.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör