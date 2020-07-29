29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Arda Turan imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Arda Turan transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşırken, sözleşme detayları da ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 13:38
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Arda Turan imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Arda Turan imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Yapacağı takviyelerle şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, yeni yabancı sınırı ve yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle transferdeki önceliğini yerli oyunculara verdi.

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Arda Turan imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Bu doğrultuda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşan Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de Arda Turan'dı.

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Arda Turan imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Başakşehir ile olan kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı konuşulmuş ancak başkan Mustafa Cengiz'in vetosu nedeniyle transfer gerçeklememişti.

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Arda Turan imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Cengiz, Arda Turan transferine karşı çıksa da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği 33 yaşındaki futbolcu yarım sezonluk rötarın ardından eski kulübüne dönüyor.

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