12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Kral geliyor! Milyonlarca Galatasaraylı Falcao'yu bekliyor
Galatasaray'da haftalardır heyecanla beklenen an geldi. Milyonlarca Galatasaraylı süper star Falcao'ya kavuşmak için artık saatleri sayıyor. Monaco transfere onay verdi. Cimbom, avukatların sözleşmeye son şeklini vermesinin ardından KAP'a açıklama yapacak.
Giriş Tarihi: 12.08.2019 02:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 07:32
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