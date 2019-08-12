12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Floransa'da tatsız prova! Peki kim nasıl oynadı?

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar etkisiz bir görüntü çizdiği maçı 4-1 kaybetti. Peki kim nasıl oynadı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 07:32
  • 1
  • 17
Floransa'da tatsız prova! Peki kim nasıl oynadı?

Lig yarışına cuma akşamı Denizlispor deplasmanında başlayacak olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisine 4-1 mağlup oldu.

  • 2
  • 17
Floransa'da tatsız prova! Peki kim nasıl oynadı?

Teknik direktör Fatih Terim'in de geçmişte görev yaptığı Floransa ekibiyle oynanan mücadelede tribünlerdeki "Terim sevgisi" ve dostluk görüntüleriyle başladı.

  • 3
  • 17
Floransa'da tatsız prova! Peki kim nasıl oynadı?

41'de Linnes'in Sottil'i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Boateng gole çevirdi ve Fiorentina 1-0 öne geçti. 45+1'de Boateng'in pasında Sottil topu ağlara gönderip skoru 2-0 yaptı.

  • 4
  • 17
Floransa'da tatsız prova! Peki kim nasıl oynadı?

EMRE'NİN İLK GOLÜ
Galatasaray, 51. dakikada yeni transferi Emre Mor ile farkı 1'e indirdi. Genç yıldız, Donk'tan aldığı pasta kendine şut açısı yaratıp sert vurdu top kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gitti.

  • 5
  • 17
Floransa'da tatsız prova! Peki kim nasıl oynadı?

61'de Conte'nin pasına hareketlenen Benassi, Muslera'yı affetmedi: 1-3. 83'te Giovanni Simeone skoru belirledi: 1-4.

Galatasaray, lig öncesi son ciddi sınavında tat vermezken lige hiç hazır gözükmedi.

İşte sarı-kırmızılı futbolcuların isim isim performansı...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör