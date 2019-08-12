Floransa'da tatsız prova! Peki kim nasıl oynadı?

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar etkisiz bir görüntü çizdiği maçı 4-1 kaybetti. Peki kim nasıl oynadı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 07:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





