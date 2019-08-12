12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi
Geçtiğimiz günlerde Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalini kazanarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önceliği forvet transferine veren ve Monaco forması giyen Radamel Falcao transferinde mutlu sona yakın olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı yıldızın yanına bir golcü takviyesi daha istedi. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 12.08.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 10:36
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