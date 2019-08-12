12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi

Geçtiğimiz günlerde Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalini kazanarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önceliği forvet transferine veren ve Monaco forması giyen Radamel Falcao transferinde mutlu sona yakın olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı yıldızın yanına bir golcü takviyesi daha istedi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 10:36
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanında yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde de temsil edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında da adından söz ettirecek bir performans sergilemek istiyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve yoğun bir transfer dönemi geçiren Cimbom, tam 9 isimle sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi

Son olarak Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılıların öncelikli hedefiyse forvet transferi...

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi

Galatasaray, sezonun sona ermesiyle birlikte forvet rotasyonundaki iki ismi Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayırdı.

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