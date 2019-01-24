24 Ocak 2019, Perşembe

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Koulouris Galatasaray'a transfer oluyor mu? Açıklama geldi

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Yunan forvet Efthymios Koulouris ile ilgili PAOK Teknik Direktörü Konstandinidis'ten açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 07:47
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Koulouris Galatasaraya transfer oluyor mu? Açıklama geldi

Galatasaray'ın istediği iddia edilen Koulouris için Yunanistan'dan açıklama geldi.

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Koulouris Galatasaraya transfer oluyor mu? Açıklama geldi

PAOK'un takım direktörü Konstandinidis, "Galatasaray'la görüşmelerimiz Garry Rodrigues'in transferinden doğan alacağımızla ilgiliydi" dedi.

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Koulouris Galatasaraya transfer oluyor mu? Açıklama geldi

Koulouris ile ilgili ise şunları söyledi:

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Koulouris Galatasaraya transfer oluyor mu? Açıklama geldi

"Bu konuda görüşülmesi gereken mevki PAOK değil. Bizim oyuncumuz ama yıl sonuna kadar Atromitos'ta olacak. Önce o kapının zili çalınmalı"

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Koulouris Galatasaraya transfer oluyor mu? Açıklama geldi

Atromitos'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Koulouris, bu sezon 20 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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