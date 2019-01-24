24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaraylılar isyan etti! "Messi de gelse..."

Galatasaray'ın forvet transferinin bir kez daha yatması Twitter'da bomba etkisi yaptı.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 01:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 07:47
  • 1
  • 9
Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

Galatasaraylı taraftarlar "#ForvetYoksaİstifa" etiketi altında binlerce mesaj paylaşılırken o kadar çok yorum yapıldı ki "Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar, Dubai'ye, Özkan Doğan" kelimeleri tek tek Trend Topic oldu.

  • 2
  • 9
Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

İşte Twitter'da öne çıkan tweet'lerden bazıları:

  • 3
  • 9
Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

* Ayağına kadar gidip eli boş dönülmesi, Galatasaray yöneticiliğine hiç yakışmaz. @sinyormonci

  • 4
  • 9
Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

* İstifa... İstifa @aslan_armasi

  • 5
  • 9
Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

* Galatasaray, Alan Carvalho ile 37. kez her konuda anlaştı. @OptaTrol

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör