24 Ocak 2019, Perşembe
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Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! "Galatasaray ile anlaştık"
Uzun süredir peşinde koştuğu Alan Carvalho transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan golcü futbolcunun menajerinden açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 24.01.2019 02:41 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 07:47
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