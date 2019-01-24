24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! "Galatasaray ile anlaştık"

Uzun süredir peşinde koştuğu Alan Carvalho transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan golcü futbolcunun menajerinden açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 02:41 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 07:47
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Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile anlaştık

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile anlaştık

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinden koştuğu Alan transferinde mutlu sona ulaşamadı.

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Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile anlaştık

Alan Carvalho transferinde menajer oyunlarıyla karşı karşıya kalan Galatasaray, yıldız futbolcuyla görüşmelere devam ederken, Pato'nun kendi kulübüyle olan sorunları bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.

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Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile anlaştık

Alan ve Pato'dan istediği sonucu alamayan Galatasaray'ın hedefindeki forvet Tetteh.

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Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile anlaştık

3 gün önce Dubai'ye giderek yeni transferleri İstanbul'a getirmesi beklenen Abdurrahim Albayrak'ın Alan ve Pato haricinde Tetteh hakkında 'Tetteh burada' demesi kafalarda soru işareti bırakırken yıldız futbolcunun menajerinin son dakika açıklamaları dedikoduları sona erdirdi.

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