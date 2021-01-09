09 Ocak 2021, Cumartesi

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Kıran kırana pazarlık! İrfan Can Kahveci adım adım Galatasaray'a

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte transferde gaza basan Galatasaray, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu kapsamda iki takım arasındaki pazarlıklar da kıran kırana sürüyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 01:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 06:09
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Kıran kırana pazarlık! İrfan Can Kahveci adım adım Galatasaray'a

Galatasaray'da İrfan Can için başlayan transfer harekatında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarı-kırmızılıların, artık Başakşehir'le pazarlık masasına oturdu.

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Kıran kırana pazarlık! İrfan Can Kahveci adım adım Galatasaray'a

Gelen haberlere göre, oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı-kırmızılılar, takas önererek masaya iki seçenek sundu.

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Kıran kırana pazarlık! İrfan Can Kahveci adım adım Galatasaray'a

İlkinde Diagne+Emre Akbaba+Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Diagne+Luyindama olarak yaptı.

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Kıran kırana pazarlık! İrfan Can Kahveci adım adım Galatasaray'a

Ancak Başakşehir, Marcao+ 3 milyon euro isteyip topu sarı-kırmızılı yönetime attı. Daha önce Marcao'nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği birkaç gün içinde netlik kazanmış olacak.

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Kıran kırana pazarlık! İrfan Can Kahveci adım adım Galatasaray'a

TAYLAN'DAN AL HABERİ!

Taylan Antalyalı, İrfan Can transferini neredeyse duyurdu. Taylan, içinde İrfan Can'ın da olduğu ve arkadaşının paylaştığı "Buluşmaya az kaldı" notu olan bir fotoğraf yayınladı. Karede Oğulcan Çağlayan da yer aldı. (Fotomaç)

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