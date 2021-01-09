Kıran kırana pazarlık! İrfan Can Kahveci adım adım Galatasaray'a

Ancak Başakşehir, Marcao+ 3 milyon euro isteyip topu sarı-kırmızılı yönetime attı. Daha önce Marcao'nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği birkaç gün içinde netlik kazanmış olacak.



