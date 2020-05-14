Katar'dan sürpriz haber! Yıldız isim ayrılıyor...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Galatasaray gelecek sezon çalışmalarına başladı. Yeni sezonda kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılı ekip takımdan gönderilecek isimleri de belirlerken flaş bir gelişme yaşandı. Sözleşmesinde indirim beklenen Younes Belhanda için bir menajer, oyuncu için 5 milyon Euro'luk teklif getirebileceğini iletti. İşte detaylar...