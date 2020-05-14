14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Katar'dan sürpriz haber! Yıldız isim ayrılıyor...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Galatasaray gelecek sezon çalışmalarına başladı. Yeni sezonda kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılı ekip takımdan gönderilecek isimleri de belirlerken flaş bir gelişme yaşandı. Sözleşmesinde indirim beklenen Younes Belhanda için bir menajer, oyuncu için 5 milyon Euro'luk teklif getirebileceğini iletti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 02:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 06:51
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Katar'dan sürpriz haber! Yıldız isim ayrılıyor...

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

İndirim teklifine "Sözleşmemi uzatırsanız 'evet' derim" şeklinde şartlı onay veren Younes Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılmaması kararı alındı.

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Katar'dan sürpriz haber! Yıldız isim ayrılıyor...

Ardından da bir yıl daha anlaşması bulunan oyuncunun satışı için menajerlere yetki verildi.

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Katar'dan sürpriz haber! Yıldız isim ayrılıyor...

Belhanda'nın Suudi Arabistan, Katar ve Çin'e satılabilmesi için yönetimin yetki verdiği menajerlerden birisi, Katar'dan iki takımla görüştüğünü 5 milyon euro civarında bir teklif getirebileceğini söyledi.

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Katar'dan sürpriz haber! Yıldız isim ayrılıyor...

Bu durum memnuniyet yaratırken şimdi gözler gelecek teklife çevrildi.

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Katar'dan sürpriz haber! Yıldız isim ayrılıyor...
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