14 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray'ın yıldızına dev teklif! 12 milyon euro...
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Gelecek sezonun transferleri için kaynak oluşturmayı düşünen Cimbom'da 4 milyon Euro'ya kadroya katılan yıldız için flaş bir teklif geldi. İşte o teklif ve detaylar...
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