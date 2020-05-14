Galatasaray'ın yıldızına dev teklif! 12 milyon euro...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Gelecek sezonun transferleri için kaynak oluşturmayı düşünen Cimbom'da 4 milyon Euro'ya kadroya katılan yıldız için flaş bir teklif geldi. İşte o teklif ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 06:35 ABONE OL