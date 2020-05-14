14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yıldızına dev teklif! 12 milyon euro...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Gelecek sezonun transferleri için kaynak oluşturmayı düşünen Cimbom'da 4 milyon Euro'ya kadroya katılan yıldız için flaş bir teklif geldi. İşte o teklif ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 06:35
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Galatasaray'ın yıldızına dev teklif! 12 milyon euro...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray temaslarını sürdürüyor.

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Galatasaray'ın yıldızına dev teklif! 12 milyon euro...

Sarı-kırmızılılar, yaşanabilecek mali problemler nedeniyle adımlarını dikkatli atmak isterken, bazı isimlerle de yollarını ayırma planları yapılıyor.

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Galatasaray'ın yıldızına dev teklif! 12 milyon euro...

Cimbom, gelecek sezon için yapılacak transferlere kaynak oluşturmak için bazı isimleri satış listesine koymuştu.

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Galatasaray'ın yıldızına dev teklif! 12 milyon euro...

Galatasaray ederini bulan yıldız futbolcuları transferde kaynak olarak kullanmaya sıcak bakıyor.

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Galatasaray'ın yıldızına dev teklif! 12 milyon euro...

TRANSFERİN GÖZDESİ MARCAO

İspanyol ekibi Valencia, 4 milyon Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki Brezilyalı Marcao için 12 milyon Euro'luk teklifle G.Saray'ın kapısını çaldı...

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