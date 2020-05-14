14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a o yıldız pahalı geldi! Transferi...

Liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, gündemine yıldız bir ismi almıştı. Yıldız futbolcunun yüksek maliyetli olması nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimin veto etti öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 09:49
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Galatasaray'a o yıldız pahalı geldi! Transferi...

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Henry Onyekuru'nun bonservisine bütçesi olmayan Galatasaray için bir süredir Ahmed Musa'nın adı geçiyor.

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Galatasaray'a o yıldız pahalı geldi! Transferi...

Yıldız futbolcu da geçtiğimiz günlerde adının anıldığı sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

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Galatasaray'a o yıldız pahalı geldi! Transferi...

Musa, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Ancak şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Şu anda Al Nassr oyuncusuyum ve burada devam eden bir sözleşmem var" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'a o yıldız pahalı geldi! Transferi...

Nijerya basını, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da top koşturan 27 yaşındaki forvetin adım adım sarı-kırmızılı ekibe yaklaştığını yazsa da mali şartların transferin önünde engel olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'a o yıldız pahalı geldi! Transferi...

Sabah'ta yer alan habere göre 2 yıllık sözleşmesi kalan, Al-Nasr'da net 8 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın, şu anda 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao'dan bile pahalı olduğunu söyleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu transferin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti.

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