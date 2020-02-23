23 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Galatasaray maçında olay hareket! Derbide o an...

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi ile 391. kez karşı karşıya geldi... Zirve yarışı kapsamında çok kritik olan derbi öncesi ve maç esnasında sahanın yanı sıra saha dışı yaşananlar da dikkat çekti. Birbirinden çarpıcı kareler ile Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı kırmızılı taraftarların maç öncesi yaptığı öyle bir şey vardı ki maçta henüz ilk düdük çalmadan olay oldu...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 19:35
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Fenerbahçe - Galatasaray maçında olay hareket! Derbide o an...

İşte dev derbide öne çıkan ve dikkat çeken kareler...

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Fenerbahçe - Galatasaray maçında olay hareket! Derbide o an...

Fenerbahçe taraftarları ezeli rakipleri olan Galatasaray'a özel bir koreografi hazırlığı yaptı ve maç öncesi müzikler eşliğinde sunumlarını gerçekleştirdi...

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Fenerbahçe - Galatasaray maçında olay hareket! Derbide o an...

Yine stadyum içerisindeki 'Maraton' diye adlandırılan bölümde ilginç pankartlar vardı...

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Fenerbahçe - Galatasaray maçında olay hareket! Derbide o an...

Sarı kırmızılı takıma desteklemeye gelen taraftarlar ise 'Büyük Galatasaray taraftarı sana can feda' şeklinde bir pankart ile 90 dakikaya hazırlandı.

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Fenerbahçe - Galatasaray maçında olay hareket! Derbide o an...

Maçtan saatler önce yerlerini alan Fenerbahçe taraftarları stadyumun tamamını doldurarak takımlarına destek için yerlerini aldı.

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