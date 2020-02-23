23 Şubat 2020, Pazar
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Fenerbahçe - Galatasaray maçında olay hareket! Derbide o an...
Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi ile 391. kez karşı karşıya geldi... Zirve yarışı kapsamında çok kritik olan derbi öncesi ve maç esnasında sahanın yanı sıra saha dışı yaşananlar da dikkat çekti. Birbirinden çarpıcı kareler ile Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı kırmızılı taraftarların maç öncesi yaptığı öyle bir şey vardı ki maçta henüz ilk düdük çalmadan olay oldu...
Giriş Tarihi: 23.02.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 19:35
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