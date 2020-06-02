02 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Kaan Ayhan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesinde yer aldığı ve sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı öne sürülen 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 23:32
ABONE OL
  • 1
  • 10
Kaan Ayhan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Corona virüsü salgını nedeniyle maaş ve transfer bütçesinde küçülmeye giden Galatasaray, transfer politikasını yerli oyuncular üzerinden yönlendiriyor.

  • 2
  • 10
Kaan Ayhan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlerle prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı ekibin Kaan Ayhan ile ilgilendiği de iddia edilmişti.

  • 3
  • 10
Kaan Ayhan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fatih Terim'in sağ bek ve stoper mevki için Kaan Ayhan'ı izlediği, Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda gurbetçi oyuncunun iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini yönetimle paylaştığı dile getirilmişti.

  • 4
  • 10
Kaan Ayhan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Hem Fortuna Düsseldorf'ta hem de milli takımda başarılı bir grafik çizen Kaan Ayhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 5
  • 10
Kaan Ayhan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

CNN Türk'e konuşan Ayhan, hakkında çıkan Galatasaray ve transfer iddialarıyla ilgili şu sözleri sarf etti:

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör