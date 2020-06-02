02 Haziran 2020, Salı

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Galatasaraylı efsaneden Fenerbahçe itirafı! "Transfer görüşmesi yaptık"

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Ozan Kabak'ın "Asla Fenerbahçe'de oynamam" sözlerini eleştirirken, futbolculuk döneminde sarı-lacivertli takımla transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 21:34
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Galatasaraylı efsaneden Fenerbahçe itirafı! Transfer görüşmesi yaptık

Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, BeIN Sports kanalında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı efsaneden Fenerbahçe itirafı! Transfer görüşmesi yaptık

Galatasaray altyapısından yetişen ve şu an Schalke 04'te top koşturan Ozan Kabak'ın, "Asla Fenerbahçe'de oynamam' sözlerini yorumlayan Kerimoğlu, flaş bir transfer itirafında bulundu.

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Galatasaraylı efsaneden Fenerbahçe itirafı! Transfer görüşmesi yaptık

İŞTE TUGAY KERİMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"'Ben Fener'e gitmem!' değil. Tamam, bir Galatasaraylılık vardır, buna saygı duyuyoruz.

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Galatasaraylı efsaneden Fenerbahçe itirafı! Transfer görüşmesi yaptık

Bizlerin geldiği yer de aynı ama şunu izah etmeye çalışıyorum. Bugün bir oyuncu, Manchester United'dan Arsenal'e giderken oyuncu 'Ben gidiyor muyum, gitmiyor muyum?' diyor, gidiyor. Bunu kırmak lazım artık.

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Galatasaraylı efsaneden Fenerbahçe itirafı! Transfer görüşmesi yaptık

Yetişmiş olduğunuz bir altyapı vardır, buraya saygınız sonsuzdur. Teklif de varsa, bundan sonraki yaşantınızda, evliliğiniz, çocuklarınız, aileleriniz olacak. Süren uzun değil zaten.

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