03 Haziran 2020, Çarşamba

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Galatasaray'a 22'lik yıldız! 'Yeni Ilie' Aslan olacak

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve teknik heyetin raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği ve yetenekleriyle sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Adrien Ilie'yi andıran 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 01:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 06:36
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Galatasaray'a 22'lik yıldız! 'Yeni Ilie' Aslan olacak

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'a 22'lik yıldız! 'Yeni Ilie' Aslan olacak

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Galatasaray'a 22'lik yıldız! 'Yeni Ilie' Aslan olacak

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray'a 22'lik yıldız! 'Yeni Ilie' Aslan olacak

Galatasaray, Rumen sevdasından vazgeçemiyor... Sarı-kırmızılılar; Hagi, Ilie, Niculescu, Bratu, Stancu ve Andone derken yine bir Romanyalı hücumcuya kanca attı.

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Galatasaray'a 22'lik yıldız! 'Yeni Ilie' Aslan olacak

Ancak bu isimlerin arasında öyle biri var ki yeni hedefe tıpatıp benziyor. Listeye giren Florinel Coman, 1996 yılında Steau Bükreş'ten gelen Adrien Ilie'yi anımsatıyor.

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