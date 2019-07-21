Josef de Souza tamam! Sıra kulübünde

Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye Seri'yi takviye eden Cimbom, savunmanın önünde oynayacak orta saha oyuncusu için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray'ın temasta olduğu isimlerin başında gelen Josef de Souza ise Cimbom'a yeşil ışık yaktı. Transferin önünde tek engel var... İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





