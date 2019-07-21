21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Josef de Souza tamam! Sıra kulübünde

Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye Seri'yi takviye eden Cimbom, savunmanın önünde oynayacak orta saha oyuncusu için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray'ın temasta olduğu isimlerin başında gelen Josef de Souza ise Cimbom'a yeşil ışık yaktı. Transferin önünde tek engel var... İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 07:34
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Josef de Souza tamam! Sıra kulübünde

Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Cimbom ön libero ararken Fenerbahçe'nin eksi oyuncusu Josef de Souza gündemdeki yerini koruyor.

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Josef de Souza tamam! Sıra kulübünde

Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Josef'in Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ve bonservis sorununun çözülmeye çalışıldığı bildirildi.

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Josef de Souza tamam! Sıra kulübünde

Galatasaray bu transferi Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'i transfer ettiği gibi herhangi bir transfer ücreti ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Ancak henüz Al Ahli'yi ikna edebilmiş değil.

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Josef de Souza tamam! Sıra kulübünde


YENİ ADAY MANGALA
Josef de Souza ile ilgilenen Galatasaray'a, Stuttgart'tan Orel Mangala önerildi.

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Josef de Souza tamam! Sıra kulübünde

2017 yazında Stuttgart'a transfer olan 21 yaşındaki Mangala, geçen sezon 2. Bundesliga'da Hamburg formasıyla boy gösterdi. .

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