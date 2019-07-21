21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!

Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Aslan, gelecek sezon da şampiyonluk kupasını kaldırarak üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Bu kapsamda kadrosunu şekillendiren Sarı-Kırmızılıar son olarak Fulham'ın orta sahası Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı. Şu an gündemdeki isim ise Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao. Galatasaraylı kurmaylar Falcao ile görüşmelerini sürdürürken bu transferin gerçekleşmemesi durumunda B planını da hazırladı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 01:55
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Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!

Fatih Terim'in rapolarına göre girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, son olarak Fulham'ın başarılı orta sahası Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı.

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Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!

Takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayırmak için girişimlerini sürdüren Aslan'da gönderilecek ilk isim Senegalli golcü Mbaye Diagne.

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Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!

Mbaye Diagne'yi satma planından vazgeçmeyen ve yerine golcü arayan Galatasaray'da Radamel Falcao ismi büyük heyecan yarattı.

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Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!

Taraftarlar Falcao'yu sarı-kırmızılı formayla görmeyi çok istese de teknik heyet ve yönetim, mali şartlardan dolayı bu transfere temkinli yaklaşıyor.

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