21 Temmuz 2019, Pazar
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Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!
Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Aslan, gelecek sezon da şampiyonluk kupasını kaldırarak üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Bu kapsamda kadrosunu şekillendiren Sarı-Kırmızılıar son olarak Fulham'ın orta sahası Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı. Şu an gündemdeki isim ise Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao. Galatasaraylı kurmaylar Falcao ile görüşmelerini sürdürürken bu transferin gerçekleşmemesi durumunda B planını da hazırladı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
Giriş Tarihi: 21.07.2019 01:55
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