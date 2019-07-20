21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Falcao için büyük yarış

İki takım arasında büyük rekabet yaşandığı, sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcünün menajeriyle masaya oturarak bir adım öne geçtiği de ifade edildi

Giriş Tarihi: 20.07.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 07:34
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Falcao için büyük yarış

Galatasaray taraftarlarının dört gözle beklediği Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Falcao için büyük yarış

Kolombiyalı golcüye, İnter'in talip olduğu belirtildi.

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Falcao için büyük yarış

Kolombiya basınında yer alan habere göre; Icardi'nin yerine golcü arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, Falcao ile ilgileniyor.

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Falcao için büyük yarış

Haberde; İnter'in yanı sıra Galatasaray'ın da çok ciddi olduğu ve oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği vurgulandı.

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Falcao için büyük yarış

İnter'in de devreye girmesi sonucunda yoğun bir rekabet yaşanırken Cimbom'un girişimlere erken başlamasının avantaj
sağladığı belirtildi.

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