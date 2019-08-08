08 Ağustos 2019, Perşembe
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Jorge Mendes'ten Galatasaray'ı sevindiren hareket!
Galatasaray'ın transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'ten flaş hamle! Ünlü menajerden Fransız temsilcisi Monaco'ya sarı kırmızılıları memnun edecek bir mesaj geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.08.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 21:31
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