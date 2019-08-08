08 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Jorge Mendes'ten Galatasaray'ı sevindiren hareket!

Galatasaray'ın transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'ten flaş hamle! Ünlü menajerden Fransız temsilcisi Monaco'ya sarı kırmızılıları memnun edecek bir mesaj geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 21:31
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Jorge Mendes'ten Galatasaray'ı sevindiren hareket!

Mbaye Diagne'yi takımdan göndermek ve yerine takımı hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde sırtlayabilecek bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray'da yeni bir transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Jorge Mendes'ten Galatasaray'ı sevindiren hareket!

Fransız basınında çıkan habere göre, Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'ten Galatasaray'ın elini kuvvetlendirecek bir hamle geldi.

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Jorge Mendes'ten Galatasaray'ı sevindiren hareket!

Le10 Sport adlı spor sitesinin haberine göre, Kolombiyalı golcünün menajeri Jorge Mendes, Monaco'ya rest çekti.

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Jorge Mendes'ten Galatasaray'ı sevindiren hareket!

Fransız kulübüyle transfer konusundaki tavrı nedeniyle ters düşen ünlü menajerin bağları kopardığı öğrenildi.

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Jorge Mendes'ten Galatasaray'ı sevindiren hareket!

HER ŞEY ANDRE SILVA İLE BAŞLADI

Aslında Jorge Mendes ile Monaco arasındaki gerilimin başlangıç sebebi 23 yaşındaki forvet Andre Silva.

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