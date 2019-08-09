Falcao ya gelecek ya gelecek!

MONACO NE YAPACAK?

Ancak Radamel Falcao'nun bir yıl daha sözleşmesi bulunması nedeniyle Monaco'nun da bu transfere onay vermesi gerekiyor. İşte bu noktada 33 yaşındaki futbolcu da tercihini Galatasaray'dan yana koydu ve Monaco'ya baskı yapmaya başladı.