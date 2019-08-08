08 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Bedavaya geliyor! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

Galatasaray'ın Falcao transferinde düğüm çözülüyor... Sarı-kırmızılıların transfer döneminin başından beri takıma katmak için çabaladığı Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi de netleşti. İşte o büyük gün...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 14:46
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Bedavaya geliyor! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Bedavaya geliyor! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm çözülüyor.

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Bedavaya geliyor! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili geçtiğimiz gün şunları söylemişti;

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Bedavaya geliyor! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor."

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Bedavaya geliyor! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

"Falcao, %100 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz."

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