08 Ağustos 2019, Perşembe
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Bedavaya geliyor! İşte Falcao'nun geliş tarihi...
Galatasaray'ın Falcao transferinde düğüm çözülüyor... Sarı-kırmızılıların transfer döneminin başından beri takıma katmak için çabaladığı Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi de netleşti. İşte o büyük gün...
Giriş Tarihi: 08.08.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 14:46
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