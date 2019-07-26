26 Temmuz 2019, Cuma
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Jimmy Durmaz'dan Ibrahimovic'e Galatasaray baskısı!
Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Şu an gündemde olan Falcao taraftarları oldukça heyecanlandırmış sosyal medya üzerinde Falcao için kampanyalar başlatılmıştı. Galatasaray'da son olarak bu ismi bile unutturacak bir oyuncu gündeme geldi. Daha önceleri de taraftarın sık sık çağrıda bulunduğu Jimmy Durmaz'ın milli takımdan arkadaşı olan Zlatan Ibrahimovic. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Jimmy, İbrahimovic görüştü ve Galatasaray hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 02:12
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