26 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray Augsburg maçından kareler!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray ikinci hazırılık maçında Almanya'nın Augsburg takımıyla karşı karşıya geldi. Yeni transferlerin birbirine olan uyumunu artırması ve tanıması açısından birçok isme şans veren Fatih Terim'in öğrencileri karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Cimbom'un tek golü yeni transfer Adem Büyük'ün ayağından geldi. İşte Augsburg-Galatasaray maçından kareler...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 01:34
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