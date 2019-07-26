Galatasaray'da Diagne isteğiyle "Pes" dedirtti

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Senegalli Mbaye Diagne kriz yaratmaya devam ediyor. Sarı-kırmılı takımın golcü futbolcusu daha önce yaptığı açıklamayla takımda kalacağını duyurmuştu. Galatasaray'ın bir türlü satamadığı Diagne ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





