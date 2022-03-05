Anasayfa Galeri James Rodriguez'den transfer açıklaması! Galatasaray...
James Rodriguez’den transfer açıklaması! Galatasaray...

James Rodriguez'den transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray transfer haberi | Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan sarı-kırmızılı takım, James Rodriguez'i gündemine almıştı. Kolombiyalı yıldızdan geleceğine yönelik önemli açıklamalar geldi. İşte James Rodriguez'den flaş transfer itirafları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Yayın Tarihi: 05.03.2022- 09:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022- 10:16
GALERİ DEVAM EDİYOR
James Rodriguez’den transfer açıklaması! Galatasaray...

Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlarını şimdiden yapmaya başlamıştı.

BİZE ULAŞIN