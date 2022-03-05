James Rodriguez’den transfer açıklaması! Galatasaray...

Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlarını şimdiden yapmaya başlamıştı. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin raporları doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, flaş bir ismi gündemine almıştı. Avrupa'ya geri dönmek istediğini açıklayan James Rodriguez'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, yıldız oyuncunun şartlarını menajeri Jorge Mendes'e sormuştu. 30 yaşındaki yıldız ismin 7.5 milyon Euro'luk yıllık maaşını çok bulan sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda indirim talep etmişti. Avrupa'ya yeniden geri dönmek istediğini belirten James Rodriguez, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği Kolombiyalı yıldız 10 numara, eski kulübü Everton'a geri dönebileceğinin sinyallerini verdi. Twitch kanalında açıklamalarda bulunan Rodriguez, 'Evet, Everton'a geri dönmek isterdim. İnanılmaz taraftarlarla biraz daha zaman geçirmek isteyeceğim bir kulüp.' dedi. Sözlerine devam eden yıldız 10 numara, Everton'daki hocası Carlo Ancelotti'den dert yandı. Rodriguez, Ancelotti hakkında şunları söyledi: 'Bana güvenmek istemeyen bir teknisyenle karşılaştım. Orada olmak istedim, ne yazık ki bunlar zevk meselesi ve koç bana güvenmek istemedi, o saygın biri' 2021 yazında Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer olan James Rodrigez'in kulübüyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.