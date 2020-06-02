02 Haziran 2020, Salı

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Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor! İşte yapılan teklif

Gelecek sezon için kadro planlamasına devam eden Galatasaray, takımı gençleştirme yolunda adımlar atmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in istediği genç yıldız için harekete geçti ve teklifini yaptı. İşte o isim ve yapılan teklif...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 18:03
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Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor! İşte yapılan teklif

Santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray transfer bombasını patlatıyor.

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Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor! İşte yapılan teklif

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarını yürütüyor.

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Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre adımlarını atan sarı-kırmızılı kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

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Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor! İşte yapılan teklif

Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Florin Andone'yle gelecek sezon devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray santrfor transferine öncelik vermişti.

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Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor! İşte yapılan teklif

Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yanına golcü transferi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılı kurmaylar bir süredir arayış içindeydi.

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