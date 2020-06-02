Fatih Terim istedi Galatasaray alıyor! İşte yapılan teklif

Gelecek sezon için kadro planlamasına devam eden Galatasaray, takımı gençleştirme yolunda adımlar atmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in istediği genç yıldız için harekete geçti ve teklifini yaptı. İşte o isim ve yapılan teklif...