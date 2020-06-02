Galatasaray'da neşeli idman! İşte o kareler

Corona virüsü vaka sayısı öngörülen seviyede olmasıyla birlikte Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı. Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray da, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde antrenmanlarına devam etti. Sarı-kırmızılıların idmanda neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:19 ABONE OL