02 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da neşeli idman! İşte o kareler

Corona virüsü vaka sayısı öngörülen seviyede olmasıyla birlikte Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı. Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray da, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde antrenmanlarına devam etti. Sarı-kırmızılıların idmanda neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:19
ABONE OL
  • 1
  • 7
Galatasaray'da neşeli idman! İşte o kareler

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

  • 2
  • 7
Galatasaray'da neşeli idman! İşte o kareler

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

  • 3
  • 7
Galatasaray'da neşeli idman! İşte o kareler

Antrenman esnasında sarı-kırmızılı futbolculardan Muslera, Mariano, Jimmy, Feghouli, Andone, Emre Akbaba ve Sekidika verdikleri pozla neşeli oldukları görüldü.

  • 4
  • 7
Galatasaray'da neşeli idman! İşte o kareler

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  • 5
  • 7
Galatasaray'da neşeli idman! İşte o kareler

İşte bugün gerçekleştirilen idmandan kareler...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör