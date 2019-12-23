24 Aralık 2019, Salı

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İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz talip

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, sarı-kırmızılılar sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 22:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:31
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İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz talip

Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz talip

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, yapacağı takviyelerle ikinci yarıda zirve yarışını sonuna kadar kovalamak istiyor.

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İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz talip

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılıların adı Henry Onyekuru, Ricardo Rodriguez, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Marcelo Sarrachi gibi isimlerle anılıyor.

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İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz talip

Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçirmesi beklenen Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

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İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz talip

Bu konuda ilk somut adımı atan Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü maçından önce Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı.

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