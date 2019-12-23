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İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz talip
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, sarı-kırmızılılar sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 22:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:31
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