İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz talip

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, sarı-kırmızılılar sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 22:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 22:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





