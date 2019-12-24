24 Aralık 2019, Salı

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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Bu sezon 3 kulvarda da kötü grafik çizen Galatasaray'da taraftarlarla da arası bozulan Younes Belhanda'nın üstü çizilirken yerine gelecek oyuncu için transfer çalışmaları hızlandı. Terim'in geleceği yatırım yapacağız sözleri üzerine genç futbolculara yönelen sarı-kırmızılı ekipten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük bir transfer çalımı geldi. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:35
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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Son 35 yılın en kötü dönemini geçiren Galatasaray, geri dönüşün ateşini yakmak için transfere sarılacak. Teknik direktör Fatih Terim, değişim için sürekli ocak ayını işaret ediyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Cimbom, büyük değişimi yapmak için Younes Belhanda'ya bel bağlamış durumda. Aslan, Faslı futbolcusunu satarak kaynak oluşturmayı hedefliyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Sarı- kırmızılılar, 10 numaralı formayı Kayserispor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bernard Mensah'a teslim etmeyi hedefliyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Fatih Terim, 'geçiş oyununu' çok iyi uygulayan Ganalı yıldızın transferiyle birlikte ilk yarıda dökülen orta sahayı toparlayacağını düşünüyor. Yönetim de bu transfer için kolları sıvamış durumda.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

HIZLI DAVRANMALARI ŞART

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in bu transfer için Kayserisporlu mevkidaşı Berna Gözbaşı ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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