24 Aralık 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
Bu sezon 3 kulvarda da kötü grafik çizen Galatasaray'da taraftarlarla da arası bozulan Younes Belhanda'nın üstü çizilirken yerine gelecek oyuncu için transfer çalışmaları hızlandı. Terim'in geleceği yatırım yapacağız sözleri üzerine genç futbolculara yönelen sarı-kırmızılı ekipten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük bir transfer çalımı geldi. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:35
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı