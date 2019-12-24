Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Bu sezon 3 kulvarda da kötü grafik çizen Galatasaray'da taraftarlarla da arası bozulan Younes Belhanda'nın üstü çizilirken yerine gelecek oyuncu için transfer çalışmaları hızlandı. Terim'in geleceği yatırım yapacağız sözleri üzerine genç futbolculara yönelen sarı-kırmızılı ekipten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük bir transfer çalımı geldi. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





